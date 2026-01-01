Falcon Eyes SM-1250R DMX генератор снега
Falcon Eyes
Артикул: OLE-4679

Генератор для создания видимости зимних условий производит пенные хлопья разной величины и интенсивности, имитируя снегопад. Аппарат поддерживает управление по стандарту DMX512. Мощность 1250 Вт, генерация снега на площади до 80 м², длина струи до 7 м, расход от 10 до 20 мин на 1 л, объем бака 3 л, время непрерывной работы до 60 минут.

Описание

Для обеспечения надёжной работы генератора рекомендуется применять только специализированные водные составы, разработанные для генераторов снега.

Характеристики:

  • Мощность 1250 Вт
  • Площадь помещения с эффектом снегопада - до 80 кв.м.
  • Длина факела -  до 7 м
  • Объем резервуара 3 л
  • Время непрерывной работы 60 мин
  • Расход жидкости: при 30% мощности: 20 мин/л; при 100% мощности: 10 мин/л
  • Регулировка скорости вентилятора 1-100%
  • Расходные материалы - специальная жидкость для снега на водной основе
  • Управление Проводной пульт/дистанционное беспроводное управление / пульт DMX512
  • DMX каналы 2 канала
  • Программирование интервалов работы 
  • Регулировка величины генерации
  • Проводной пульт
  • Беспроводной пульт -питание батарея 23А 12В
  • Дальность действия беспроводного пульта ДУ - до 20 м
  • Входное напряжение 220 - 240В 50 Гц
  • Предохранитель 10А 220В
  • Размер 550х275х250 мм
  • Вес 7,8 кг

Комплектация

  • Генератор снега
  • Проводной пульт управления
  • Беспроводной пульт дистанционного управления
  • Кабель питания
  • Руководство пользователя и гарантийный талон

