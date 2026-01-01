PhotoMechanics RD-33 поворотный стол для предметной съемки

Рекомендуемый размер объекта съемки – до 20 см. RD-33 идеально подходит для 3D-фотосъемки ювелирной продукции, украшений, очков и др. В первую очередь стол RD-33 ориентирован на интернет-магазины, продающие товары небольших размеров. Компактность и простота использования делают RD-33 эффективным инструментом для создания 3D-фотографий.
Характеристики:
- диаметр, см – 33
- цвет поверхности – белый
- материал предметного стола – ДСП-меламин
- скорость съемки – 36 кадров за 75 секунд (для камер Canon)
- программное обеспечение – Photo3D Studio (включено в стоимость)
- расположение – прямое, в перевернутом работает как вращающийся подвес
- максимальная масса предмета в прямом положении, кг – 20
- максимальная масса предмета в перевернутом положении, кг – 10