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PhotoMechanics RD-33 поворотный стол для предметной съемки

PhotoMechanics RD-33 поворотный стол для предметной съемки

PhotoMechanics
Артикул: NVF-802

PhotoMechanics RD-33 – автоматический поворотный стол предназначен для 3d-фотографии (360-фото) небольших предметов массой до 20 кг.

Диаметр предметного столика – 33 см.

Описание

Рекомендуемый размер объекта съемки – до 20 см. RD-33 идеально подходит для 3D-фотосъемки ювелирной продукции, украшений, очков и др. В первую очередь стол RD-33 ориентирован на интернет-магазины, продающие товары небольших размеров. Компактность и простота использования делают RD-33 эффективным инструментом для создания 3D-фотографий.

Характеристики:

  • диаметр, см – 33
  • цвет поверхности – белый
  • материал предметного стола – ДСП-меламин
  • скорость съемки – 36 кадров за 75 секунд (для камер Canon)
  • программное обеспечение – Photo3D Studio (включено в стоимость)
  • расположение – прямое, в перевернутом работает как вращающийся подвес
  • максимальная масса предмета в прямом положении, кг – 20
  • максимальная масса предмета в перевернутом положении, кг – 10

 

Комплектация

  • Стол RD-33.
  • Провод питания, провод USB.
  • CD и лицензия Photo3D Studio на 1 пользователя.
  • Инструкция по эксплуатации, паспорт устройства.

Полезные ссылки:

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