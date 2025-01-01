Godox RFT-09 отражатель на просвет 80x120 см

Manfrotto 175 – удобный многоцелевой держатель в виде прищепки.
Используется для установки масок Гобо, флагов или отражателей. Диапазон работы зажима – от 5 до 40 мм. Вес - 0,25 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель на просвет Godox RFT-09, размер - 80x120 см.
Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 80x120 см.
Рассеиватель имеет полупрозрачную поверхность, смягчает и уменьшает количество света, проходящего через него, поэтому может быть использован со вспышкой на просвет, чтобы создать мягкий свет, или для отсеивания и блокировки светового потока от излишне яркого солнца.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto 175 – удобный многоцелевой держатель в виде прищепки.
Используется для установки масок Гобо, флагов или отражателей. Диапазон работы зажима – от 5 до 40 мм. Вес - 0,25 кг.
Manfrotto 275 – держатель-прищепка для фиксации оборудования на плоских поверхностях толщиной до 35 мм.
Kupo 320M Junior roller stand - студийная стойка на колесах.
Стойка изготовлена из хромированной стали и имеет 2 колена, 3 секции. Диаметр секций - 35, 30, 25 мм. Модель оснащена колесиками с тормозами KC-080S и пружинным амортизатором. Максимальная нагрузка - 12 кг. Высота варьирует от 114 до 270 см. Вес стойки - 7,57 кг.
Godox SB-MS6060 - софтбокс 60х60 см с универсальным креплением для приборов серии SS.
Компактный софтбокс с универсальным креплением идеально подходит для фотосъемки в небольшой фотостудии и на выезде. Используется со студийными вспышками серии Мini studio flash.
Отражатель на просвет Godox RFT-09, размер - 80 см.
Круглый отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 80 см.
Быстроскладной софтбокс Godox SB-UFW6090 с сотами 60х90 см.
Прямоугольный софтбокс для различных видов съемки. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Складывается и раскладывается как зонт. Благодаря вращению софтбокса в креплении, полосу света можно направлять под любым углом. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение, в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра. Байонет - Bowens.
Быстроскладной зонт-софтбокс Godox SB-UFW9090 с сотами 90х90 см.
Прямоугольный софтбокс для различных видов съемки. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Складывается и раскладывается как зонт. Благодаря вращению софтбокса в креплении, полосу света можно направлять под любым углом. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение, в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра. Байонет - Bowens. Вес - 1,9 кг.
Соты для софтрефлектора диаметром 70 см Fotokvant GRID70.
Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Софтрефлектор универсальный белый Fotokvant SR-700W-BW, диаметром 70 см c адаптером Bowens.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 70 см с адаптером Bowens. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Работай с цветом без бликов
Wansen