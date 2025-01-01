images
images
images
images
-20 %
Godox RFT-09 отражатель на просвет 80x120 см
Godox RFT-09 отражатель на просвет 80x120 см
Godox RFT-09 отражатель на просвет 80x120 см
Godox RFT-09 отражатель на просвет 80x120 см

Godox RFT-09 отражатель на просвет 80x120 см

Godox
Артикул: DAN-2312

Отражатель на просвет Godox RFT-09, размер - 80x120 см.

Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 80x120 см.

Описание

Рассеиватель имеет полупрозрачную поверхность, смягчает и уменьшает количество света, проходящего через него, поэтому может быть использован со вспышкой на просвет, чтобы создать мягкий свет, или для отсеивания и блокировки светового потока от излишне яркого солнца.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto 175 держатель-прищепка
Арт. OLE-1147
Manfrotto 175 держатель-прищепка
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 175 – удобный многоцелевой держатель в виде прищепки.

Используется для установки масок Гобо, флагов или отражателей. Диапазон работы зажима – от 5 до 40 мм. Вес - 0,25 кг.

4 590 ₽
В корзину
Manfrotto 275 держатель-прищепка
Арт. DAN-0245
Manfrotto 275 держатель-прищепка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 275 – держатель-прищепка для фиксации оборудования на плоских поверхностях толщиной до 35 мм.

4 390 ₽
В корзину
Kupo 320M Junior roller stand стойка на колесах
Арт. NVF-9452
Kupo 320M Junior roller stand стойка на колесах
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo 320M Junior roller stand - студийная стойка на колесах.

Стойка изготовлена из хромированной стали и имеет 2 колена, 3 секции. Диаметр секций - 35, 30, 25 мм. Модель оснащена колесиками с тормозами KC-080S и пружинным амортизатором. Максимальная нагрузка - 12 кг. Высота варьирует от 114 до 270 см. Вес стойки - 7,57 кг.

27 960 ₽
В корзину
-20 %
Godox SB-MS6060 софтбокс с универсальным креплением 60х60 см
Godox SB-MS6060 софтбокс с универсальным креплением 60х60 см
Godox SB-MS6060 софтбокс с универсальным креплением 60х60 см
Арт. NVF-9565
Godox SB-MS6060 софтбокс с универсальным креплением 60х60 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 8 ч

Godox SB-MS6060 - софтбокс 60х60 см с универсальным креплением для приборов серии SS.

Компактный софтбокс с универсальным креплением идеально подходит для фотосъемки в небольшой фотостудии и на выезде. Используется со студийными вспышками серии Мini studio flash.

-20 %2 790 ₽
2 230 ₽
В корзину
-20 %
Godox RFT-09 отражатель на просвет 80 см
Арт. DAN-2313
Godox RFT-09 отражатель на просвет 80 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 8 ч

Отражатель на просвет Godox RFT-09, размер - 80 см.

Круглый отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 80 см.

-20 %1 790 ₽
1 430 ₽
В корзину
-20 %
Godox SB-UFW6090 быстроскладной софтбокс с сотами 60х90 см
Godox SB-UFW6090 быстроскладной софтбокс с сотами 60х90 см
Godox SB-UFW6090 быстроскладной софтбокс с сотами 60х90 см
Арт. DAN-2314
Godox SB-UFW6090 быстроскладной софтбокс с сотами 60х90 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 8 ч

Быстроскладной софтбокс Godox SB-UFW6090 с сотами 60х90 см.

Прямоугольный софтбокс для различных видов съемки. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Складывается и раскладывается как зонт. Благодаря вращению софтбокса в креплении, полосу света можно направлять под любым углом. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение, в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра. Байонет - Bowens.

-20 %7 190 ₽
5 750 ₽
В корзину
-20 %
Godox SB-UFW9090 быстроскладной зонт-софтбокс с сотами 90х90 см
Godox SB-UFW9090 быстроскладной зонт-софтбокс с сотами 90х90 см
Godox SB-UFW9090 быстроскладной зонт-софтбокс с сотами 90х90 см
Арт. DAN-2315
Godox SB-UFW9090 быстроскладной зонт-софтбокс с сотами 90х90 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 8 ч

Быстроскладной зонт-софтбокс Godox SB-UFW9090 с сотами 90х90 см.

Прямоугольный софтбокс для различных видов съемки. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Складывается и раскладывается как зонт. Благодаря вращению софтбокса в креплении, полосу света можно направлять под любым углом. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение, в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра. Байонет - Bowens. Вес - 1,9 кг.

-20 %8 390 ₽
6 710 ₽
В корзину
Fotokvant GRID70 соты для софтрефлектора 70 см
Fotokvant GRID70 соты для софтрефлектора 70 см
Fotokvant GRID70 соты для софтрефлектора 70 см
Арт. DAN-2445
Fotokvant GRID70 соты для софтрефлектора 70 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Соты для софтрефлектора диаметром 70 см Fotokvant GRID70.

Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

6 290 ₽
В корзину
Fotokvant SR-700W-BW софтрефлектор универсальный белый 70 см c адаптером Bowens
Fotokvant SR-700W-BW софтрефлектор универсальный белый 70 см c адаптером Bowens
Арт. DAN-2502
Fotokvant SR-700W-BW софтрефлектор универсальный белый 70 см c адаптером Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Софтрефлектор универсальный белый Fotokvant SR-700W-BW, диаметром 70 см c адаптером Bowens.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 70 см с адаптером Bowens. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

10 140 ₽
В корзину

Видео

Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера