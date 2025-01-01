комплекты Dedolight

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight BLED2x1-BI-B-E – комплект постоянного света. Состоит из 3 приборов: двух BICOLOR AC (BASIC) DLED4-BI и одного FELLONI BI50HO с софтбоксом. Работает от сети. Упакован в рюкзак. Вес, кг –16,4.
Dedolight KLED2x1F-BI-S-E комплект светодиодных осветителей на базе двух приборов Dedolight DLED4-BI и одной панели Felloni BI50HO Bicolor с софтбоксами и аксессуарами.
Мощность прибора DLED4-BI - 40 Вт. Цветовая температура 2700-6000 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4-BI для работы от сети 90-264 В. Светодиодная панель Felloni BI50HO Bicolor с цветовой температурой 3200-5600 K и повышенной светоотдачей. Для получения оригинальных свето-теневых рисунков и для максимально точной проекции в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Также, в комплекте два небольших софтбокса и стандартные шторки. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс.
Dedolight KLED2x1F-D-S-E комплект светодиодных осветителей на базе двух приборов Dedolight DLED4-D и одной панели Felloni D50HO с софтбоксами и аксессуарами.
Мощность прибора DLED4-D - 40 Вт. Цветовая температура 5600 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4 для работы от сети 90-264 В. Светодиодная панель D50HO с цветовой температурой 5500 K и повышенной светоотдачей. Для получения оригинальных свето-теневых рисунков и для максимально точной проекции в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Также, в комплекте два небольших софтбокса и стандартные шторки. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс.
Dedolight KLED3-BI-E комплект светодиодных осветителей на базе трех приборов Dedolight Bicolor DLED4-BI.
Мощность прибора 40 Вт. Цветовая температура 3200-5600 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4-BI для работы от сети 90-264 В. Для получения оригинальных свето-теневых рисунков и для максимально точной проекции в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Также, в комплекте два небольших софтбокса и стандартные шторки. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDKA1 на колесах.
Dedolight KLED3-D-E комплект светодиодных осветителей на базе трех приборов Dedolight DLED4-D.
Мощность прибора 40 Вт. Цветовая температура 5600 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4 для работы от сети 90-264 В. Для получения оригинальных свето-теневых рисунков и для максимально точной проекции в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Также, в комплекте два небольших софтбокса и стандартные шторки. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDKA1 на колесах.
Dedolight KLED4-BI-E комплект светодиодных осветителей на базе четырех приборов Dedolight DLED4-BI.
Мощность прибора 40 Вт. Цветовая температура 3200-5600 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4 для работы от сети 90-264 В. В комплекте два софтбокса и стандартные шторки. Четрые компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDKA1 на колесах.
Dedolight KLED4-D-E комплект светодиодных осветителей на базе четырех приборов Dedolight DLED4-D.
Мощность прибора 40 Вт. Цветовая температура 5600 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4 для работы от сети 90-264 В. В комплекте два софтбокса и стандартные шторки. Четрые компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDKA1 на колесах.
Dedolight KLT7-3-BI-E комплект светодиодных осветителей на базе трех приборов Dedolight DLED7-BI.
Мощность прибора 90 Вт. Цветовая температура 3200-5500 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT7 для работы с аккумулятором 11-36 В DC. Имеет коннектор D-Tap. Для получения различных свето-теневых рисунков и точных проекций, в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDW1 на колесах.
Dedolight KLT7-3-D-E комплект светодиодных осветителей на базе трех приборов Dedolight DLED7-D.
Мощность прибора 90 Вт. Цветовая температура 5500 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT7 для работы с аккумулятором 11-36 В DC. Имеет коннектор D-Tap. Для получения различных свето-теневых рисунков и точных проекций, в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDW1 на колесах.
Dedolight SLED1-BI-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI с блоком питания от аккумулятора.
Также в комплекте аккумулятор и аксессуары в сумке DSCM.
Работай с цветом без бликов
Wansen