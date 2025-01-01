Фильтр

Статьи

комплекты Dedolight

Интернет-магазин Фотогора предлагает комплекты постоянного света Dedolight, производителя, который считается одним из лидеров на рынке осветительного оборудования для фото- и видеосъемки. Оборудование состоит из осветительных приборов со светодиодными и галогенными лампочками.

Комплекты постоянного света включают один или нескольких осветительных приборов, насадки, шторки, крепления. Оборудование удобно использовать для съемки интервью, документальных фильмов, а также создания различных спецэффектов на фотографиях. В комплекте с некоторыми моделями предусмотрены сумки, в которых можно перевозить оборудование на место съемки.

Преимущества комплектов света Dedolight

  • Высокая эффективность освещения.
  • Создание интересных эффектов в кадре без дополнительной обработки.
  • Защита от попадания брызг воды.
  • Совместимость с оборудованием большинства производителей, представленных на рынке.
  • Стойкость к высоким температурам.
  • Долговечность. Материал изготовления – жаро- и ударопрочный пластик, который продлевает срок эксплуатации оборудования.

Как сделать заказ

Купить комплект постоянного света Dedolight можно на нашем сайте или по телефону. Доставка осуществляется по всем регионам России. Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут воспользоваться услугой самовывоза и забрать заказ из пункта выдачи.

Оплатить покупку можно наличными, картой, онлайн-платежом или банковским переводом по реквизитам компании. Для физических лиц также доступны переводы через сервис YooMoney и Qiwi-кошелек. Если у вас возникнут сложности с выбором, вы можете обратиться к консультантам интернет-магазина «Фотогора». С вами работают опытные специалисты, которые разбираются в съемке фото и видео, обустраивают любительские и профессиональные студии.

Dedolight BLED2x1-BI-B-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8224
Dedolight BLED2x1-BI-B-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight BLED2x1-BI-B-E – комплект постоянного света. Состоит из 3 приборов: двух BICOLOR AC (BASIC) DLED4-BI и одного FELLONI BI50HO с софтбоксом. Работает от сети. Упакован в рюкзак. Вес, кг –16,4. 

963 060 ₽
В корзину
Dedolight BLED2x1-BI-S-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8225
Dedolight BLED2x1-BI-S-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
1 120 670 ₽
В корзину
Dedolight BLED2x1-D-S-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8227
Dedolight BLED2x1-D-S-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
921 480 ₽
В корзину
Dedolight BPS4-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8230
Dedolight BPS4-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
981 020 ₽
В корзину
Dedolight BWLED2x1-BI-B-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8231
Dedolight BWLED2x1-BI-B-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
974 720 ₽
В корзину
Dedolight BWLED2x1-BI-S-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8232
Dedolight BWLED2x1-BI-S-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
1 132 430 ₽
В корзину
Dedolight BWLED2x1-D-B-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8233
Dedolight BWLED2x1-D-B-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
784 560 ₽
В корзину
Dedolight BWLED2x1-D-S-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8234
Dedolight BWLED2x1-D-S-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
933 140 ₽
В корзину
Dedolight KLED2x1F-BI-S-E комплект светодиодных осветителей
Арт. NVF-8564
Dedolight KLED2x1F-BI-S-E комплект светодиодных осветителей
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight KLED2x1F-BI-S-E комплект светодиодных осветителей на базе двух приборов Dedolight DLED4-BI и одной панели Felloni BI50HO Bicolor с софтбоксами и аксессуарами.

Мощность прибора DLED4-BI - 40 Вт. Цветовая температура 2700-6000 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4-BI для работы от сети 90-264 В. Светодиодная панель Felloni BI50HO Bicolor с цветовой температурой 3200-5600 K и повышенной светоотдачей. Для получения оригинальных свето-теневых рисунков и для максимально точной проекции в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Также, в комплекте два небольших софтбокса и стандартные шторки. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс.

1 157 520 ₽
В корзину
Dedolight KLED2x1F-D-S-E комплект светодиодных осветителей
Арт. NVF-8565
Dedolight KLED2x1F-D-S-E комплект светодиодных осветителей
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight KLED2x1F-D-S-E комплект светодиодных осветителей на базе двух приборов Dedolight DLED4-D и одной панели Felloni D50HO с софтбоксами и аксессуарами.

Мощность прибора DLED4-D - 40 Вт. Цветовая температура 5600 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4 для работы от сети 90-264 В. Светодиодная панель D50HO с цветовой температурой 5500 K и повышенной светоотдачей. Для получения оригинальных свето-теневых рисунков и для максимально точной проекции в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Также, в комплекте два небольших софтбокса и стандартные шторки. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс.

967 370 ₽
В корзину
Dedolight KLED3-BI-E комплект светодиодных осветителей
Арт. NVF-8566
Dedolight KLED3-BI-E комплект светодиодных осветителей
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight KLED3-BI-E комплект светодиодных осветителей на базе трех приборов Dedolight Bicolor DLED4-BI.

Мощность прибора 40 Вт. Цветовая температура 3200-5600 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4-BI для работы от сети 90-264 В. Для получения оригинальных свето-теневых рисунков и для максимально точной проекции в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Также, в комплекте два небольших софтбокса и стандартные шторки. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDKA1 на колесах.

1 253 700 ₽
В корзину
Dedolight KLED3-D-E комплект светодиодных осветителей
Арт. NVF-8567
Dedolight KLED3-D-E комплект светодиодных осветителей
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight KLED3-D-E комплект светодиодных осветителей на базе трех приборов Dedolight DLED4-D.

Мощность прибора 40 Вт. Цветовая температура 5600 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4 для работы от сети 90-264 В. Для получения оригинальных свето-теневых рисунков и для максимально точной проекции в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Также, в комплекте два небольших софтбокса и стандартные шторки. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDKA1 на колесах.

968 520 ₽
В корзину
Dedolight KLED4-BI-E комплект светодиодных осветителей
Арт. NVF-8568
Dedolight KLED4-BI-E комплект светодиодных осветителей
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight KLED4-BI-E комплект светодиодных осветителей на базе четырех приборов Dedolight DLED4-BI.

Мощность прибора 40 Вт. Цветовая температура 3200-5600 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4 для работы от сети 90-264 В. В комплекте два софтбокса и стандартные шторки. Четрые компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDKA1 на колесах.

1 464 230 ₽
В корзину
Dedolight KLED4-D-E комплект светодиодных осветителей
Арт. NVF-8569
Dedolight KLED4-D-E комплект светодиодных осветителей
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight KLED4-D-E комплект светодиодных осветителей на базе четырех приборов Dedolight DLED4-D.

Мощность прибора 40 Вт. Цветовая температура 5600 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT4 для работы от сети 90-264 В. В комплекте два софтбокса и стандартные шторки. Четрые компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDKA1 на колесах.

1 083 920 ₽
В корзину
Dedolight KLT7-3-BI-E комплект светодиодных осветителей
Арт. NVF-8570
Dedolight KLT7-3-BI-E комплект светодиодных осветителей
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight KLT7-3-BI-E комплект светодиодных осветителей на базе трех приборов Dedolight DLED7-BI.

Мощность прибора 90 Вт. Цветовая температура 3200-5500 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT7 для работы с аккумулятором 11-36 В DC. Имеет коннектор D-Tap. Для получения различных свето-теневых рисунков и точных проекций, в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDW1 на колесах.

1 583 930 ₽
В корзину
Dedolight KLT7-3-D-E комплект светодиодных осветителей
Арт. NVF-8571
Dedolight KLT7-3-D-E комплект светодиодных осветителей
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight KLT7-3-D-E комплект светодиодных осветителей на базе трех приборов Dedolight DLED7-D.

Мощность прибора 90 Вт. Цветовая температура 5500 К. Высокая светоотдача, активная система охлаждения с низким уровнем шума. Каждый прибор комплектуется балластом с диммером DT7 для работы с аккумулятором 11-36 В DC. Имеет коннектор D-Tap. Для получения различных свето-теневых рисунков и точных проекций, в комплекте имеется проекционная насадка DP 1.1 Imager с объективом 85 мм. Три компактных и устойчивых штатива DST. Для удобства хранения и безопасной транспортировки предлагается прочный кейс DCHDW1 на колесах.

1 211 700 ₽
В корзину
Dedolight SETDPB70 комплект постоянного света
Арт. NVF-8646
Dedolight SETDPB70 комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
3 971 940 ₽
В корзину
Dedolight SLED1-BI-B-E комплект постоянного света
Арт. NVF-8647
Dedolight SLED1-BI-B-E комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Dedolight SLED1-BI-B-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI с блоком питания от аккумулятора.

Также в комплекте аккумулятор и аксессуары в сумке DSCM.

408 660 ₽
В корзину
