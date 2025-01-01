images
Visico KB-F сумка для студийного оборудования

Visico
Артикул: NVF-1608

Visico KB-F – сумка для студийного оборудования. Подходит для двух осветителей большого размера и аксессуаров – софтбоксов, стоек, рефлекторов и прочего оборудования.

Размеры: внутренние, см – 74х24х31; внешние, см – 79х29х32.

Описание

