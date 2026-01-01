Profcase PRC 35.23-3/7 пластиковый кейс 355x230x93 мм

В кейсах имеется клапан для выравнивания давления, необходимый при изменении высоты или температуры окружающей среды.
Для переноски имеется эргономичная обрезиненная ручка. Все металлические элементы ручек и замков выполнены из нержавеющей стали. Имеются проушины для навесного замка и окошко для именной таблички
Крышка и дно кейса могут быть оснащены несколькими слоями рельефного поропласта с адаптивной насечкой в сердцевине. Такое покрытие удобно для укладки и подгонки под конкретные размеры оборудования. Поропласт приобретается отдельно.
Характеристики:
- температурный диапазон – от -40 до +90 С
- глубина крышки/корпуса – 27/66
- плавучесть в соленой воде с загрузкой – 8,3
- внутренние размеры, мм – 355x230x93
- внешние размеры, мм – 355x272x106
- вес, кг – 1,3
- устойчивость к механическим и ударным нагрузкам, УФ излучению, агрессивным жидкостям
- стандартный цвет черный (возможна поставка кейсов оранжевого, красного и зеленого (хаки) под заказ)