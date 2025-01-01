Kupo CS20MK 20" C Stand Kits стойка

Помимо прочности, их неоспоримым плюсом является компактность при транспортировке, три ножки складываются одна над другой по одной оси. Транспортировочная высота стойки Kupo 20 C Stand Kits CS20MK составляет 91 сантиметр, тогда как максимальная – 196 сантиметров. Максимальная нагрузка – 10 килограмм (при собственном весе 5.5 кг). Стойка трехсекционная. Две из трех ножек этой стойки подпружинены и при раскладывании занимают фиксированные позиции. Третья допускает регулировку по высоте, что позволяет нивелировать неровности поверхности. На вертикальной стойке смонтирован 2 1/2" грипхэд и 20" добавочная «рука», для монтажа на нее световых приборов и светомодификаторов, что позволяет решать более широкий круг задач, чем позволяет прямая стойка.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Максимальная высота 199 см
- Минимальная высота 87 см
- Длина в сложенном состоянии 91 см
- Количество секций - 3
- Диаметры секций 25/30/35 мм
- Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты
- Диаметр основания - 95 см
- Крепление - несъемный студийный палец 5/8"
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес 7,5 кг