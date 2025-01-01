Kupo CS20MK 20" C Stand Kits стойка

Арт. NVF-9436

Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar - штифт с хомутом для крепежного кронштейна.

Стальной адаптер разработан для совместимости с крепежной головкой grip head и может использоваться для присоединения осветительных приборов или других аксессуаров.

Адаптер имеет резьбовое отверстие 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой. Так же он служит своеобразным якорем, предотвращающим полное прохождение стержня через крепежную головку grip head. Длинна 12,5 см, диаметр 5/8".