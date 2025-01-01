images
Kupo CS20MK 20" C Stand Kits стойка

Kupo CS20MK 20" C Stand Kits стойка

Kupo
Артикул: NVF-5535

Kupo 20 C Stand Kits CS20MK – стойка для осветительного оборудования. Такой тип световых стоек, называемых C-Stand (от Century Stand) стал самым распространенным на съемочных площадках всего мира. Их используют и в кино, и в видео, и в фотографии. Они заслужили такую любовь неспроста, на их прочность и надежность можно положиться.

Описание

Помимо прочности, их неоспоримым плюсом является компактность при транспортировке, три ножки складываются одна над другой по одной оси. Транспортировочная высота стойки Kupo 20 C Stand Kits CS20MK составляет 91 сантиметр, тогда как максимальная – 196 сантиметров. Максимальная нагрузка – 10 килограмм (при собственном весе 5.5 кг). Стойка трехсекционная. Две из трех ножек этой стойки подпружинены и при раскладывании занимают фиксированные позиции. Третья допускает регулировку по высоте, что позволяет нивелировать неровности поверхности. На вертикальной стойке смонтирован 2 1/2" грипхэд и 20" добавочная «рука», для монтажа на нее световых приборов и светомодификаторов, что позволяет решать более широкий круг задач, чем позволяет прямая стойка.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 10 кг
  • Максимальная высота 199 см
  • Минимальная высота 87 см
  • Длина в сложенном состоянии 91 см
  • Количество секций - 3
  • Диаметры секций 25/30/35 мм
  • Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты
  • Диаметр основания - 95 см
  • Крепление - несъемный студийный палец 5/8"
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес 7,5 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
GreenBean MegaClamp MC-077 зажим
Арт. OLE-0549
GreenBean MegaClamp MC-077 зажим
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. 

-15 %6 690 ₽
5 680 ₽
В корзину
Kupo CS40M 40&quot; C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой
Арт. NVF-2763
Kupo CS40M 40" C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Kupo CS-40M 40C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 6 кг.

Диаметр основания – 100 см. Стойка удобра для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 132 до 323 см.

16 910 ₽
В корзину
Avenger G200-1 мешок для груза
Арт. OLE-0456
Avenger G200-1 мешок для груза
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger G200-1 – мешок для песка. Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 9 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.

11 390 ₽
В корзину
Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8&quot; Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма
Арт. NVF-5556
Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8" Thread – переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма (16 мм), предназначенный для установки оборудования и аксессуаров с резьбой 3/8 дюйма. Позволяет установить на студийную стойку штативную голову или другое оборудование.

1 400 ₽
В корзину
Kupo CS30M 30” C Stand w/sliding legs master си-стенд со скользящей ногой
Арт. NVF-9432
Kupo CS30M 30” C Stand w/sliding legs master си-стенд со скользящей ногой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo CS30M 30” C Stand w/sliding legs master - стальной хромированный си-стенд (стойка) сребристого цвета с регулируемой ножкой.

Применяется для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 250 см, минимальная - 112.

16 170 ₽
В корзину
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Арт. NVF-9436
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar - штифт с хомутом для крепежного кронштейна.

Стальной адаптер разработан для совместимости с крепежной головкой grip head и может использоваться для присоединения осветительных приборов или других аксессуаров.

Адаптер имеет резьбовое отверстие 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой. Так же он служит своеобразным якорем, предотвращающим полное прохождение стержня через крепежную головку grip head. Длинна 12,5 см, диаметр 5/8".

1 090 ₽
В корзину

Видео

На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера