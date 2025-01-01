images
Kupo CS20MKB 20" C Stand Kits Black стойка

Kupo
Артикул: NVF-5559

Kupo CS20MKB 20" C Stand Kits Black – стойка для осветительного оборудования. Такой тип световых стоек, называемых C-Stand (от Century Stand) стал самым распространенным на съемочных площадках всего мира. Их используют и в кино, и в видео, и в фотографии. Они заслужили такую любовь неспроста, на их прочность и надежность можно положиться.

Описание

Помимо прочности, их неоспоримым плюсом является компактность при транспортировке, три ножки складываются одна над другой по одной оси. Транспортировочная высота стойки Kupo 20 C Stand Kits Black составляет 91 сантиметр, тогда как максимальная – 196 сантиметров. Максимальная нагрузка – 10 килограмм (при собственном весе 5.5 кг). Стойка трехсекционная. Две из трех ножек этой стойки подпружинены и при раскладывании занимают фиксированные позиции. Третья допускает регулировку по высоте, что позволяет нивелировать неровности поверхности. На вертикальной стойке смонтирован 2 1/2" грипхэд и 40" добавочная «рука», для монтажа на нее световых приборов и светомодификаторов, что позволяет решать более широкий круг задач, чем позволяет прямая стойка.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 10 кг
  • Максимальная высота 199 см
  • Минимальная высота 87 см
  • Длина в сложенном состоянии 91 см
  • Количество секций - 3
  • Диаметры секций 25/30/35 мм
  • Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты
  • Диаметр основания - 95 см
  • Крепление - несъемный студийный палец 5/8"
  • Материал - сталь
  • Цвет - черный
  • Вес 7,5 кг


GreenBean MegaClamp MC-077 зажим
Арт. OLE-0549
GreenBean MegaClamp MC-077 зажим
GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. 

Kupo CS40M 40&quot; C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой
Арт. NVF-2763
Kupo CS40M 40" C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой
Kupo CS-40M 40C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 6 кг.

Диаметр основания – 100 см. Стойка удобра для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 132 до 323 см.

Avenger G200-1 мешок для груза
Арт. OLE-0456
Avenger G200-1 мешок для груза
Avenger G200-1 – мешок для песка. Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 9 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.

Kupo KS047 Baby receiver plate площадка с креплением с внутренней резьбой
Kupo KS047 Baby receiver plate площадка с креплением с внутренней резьбой
Арт. NVF-9443
Kupo KS047 Baby receiver plate площадка с креплением с внутренней резьбой
Kupo KS047 Baby receiver plate - площадка с креплением и внутренней резьбой.

Служит для крепления осветительных приборов или других аксессуаров на стену. Можно устанавливать непосредственно на стойку Baby stand или, использовать в качестве платформы для мониторов, динамиков или осветительных приборов предварительно сняв рукоятку, чтобы освободить прииемное отверстие.

Размер - 5х9 см.

Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens
Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens
Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens
Арт. DAN-6660
Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens
Сферический рассеиватель Fotokvant RSF-50BW с байонетом Bowens.

Сферический рассеиватель из белого матового стекла, предназначен для вспышек c байонетом Bowens. Диаметр сферы - 50 см. Вес - 3,25 кг.

Godox S2 адаптер для накамерных вспышек
Godox S2 адаптер для накамерных вспышек
Арт. DAN-8630
Godox S2 адаптер для накамерных вспышек
Адаптер Godox S2 предназначен для использования накамерной вспышки совместно со светоформирующей насадкой (с креплением Bowens). Адаптер предусматривает возможность установки фотозонта.
Кронштейн наклоняется почти на 180 и имеет крепление 5/8″ для монтажа на стойке.Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, кронштейн — из металла.

