Kupo CS20MKB 20" C Stand Kits Black стойка

Описание

Помимо прочности, их неоспоримым плюсом является компактность при транспортировке, три ножки складываются одна над другой по одной оси. Транспортировочная высота стойки Kupo 20 C Stand Kits Black составляет 91 сантиметр, тогда как максимальная – 196 сантиметров. Максимальная нагрузка – 10 килограмм (при собственном весе 5.5 кг). Стойка трехсекционная. Две из трех ножек этой стойки подпружинены и при раскладывании занимают фиксированные позиции. Третья допускает регулировку по высоте, что позволяет нивелировать неровности поверхности. На вертикальной стойке смонтирован 2 1/2" грипхэд и 40" добавочная «рука», для монтажа на нее световых приборов и светомодификаторов, что позволяет решать более широкий круг задач, чем позволяет прямая стойка.

Характеристики:

Максимальная нагрузка 10 кг

Максимальная высота 199 см

Минимальная высота 87 см

Длина в сложенном состоянии 91 см

Количество секций - 3

Диаметры секций 25/30/35 мм

Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты

Диаметр основания - 95 см

Крепление - несъемный студийный палец 5/8"

Материал - сталь

Цвет - черный

Вес 7,5 кг




