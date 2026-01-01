Kupo CL-30MK 30" C-Stand w/sliding leg & quick release Kit гибридный си-стенд
Артикул: DAN-6616

Kupo CL-30MK 30"C-Stand трехсекционная быстроразборная стойка в комплекте grip arm (100 см) и 1 головка 2,5" grip head.

C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения.

Описание

Стойки Kupo CL - это гибридные модели с механизмом быстрого складывания. Стойка имеет скользящую ножку, которая служит для выравнивания положения относительно поверхности.

Характеристики:

  • материал изготовления - хромированная сталь
  • 2 колена, 3 секции - диаметр 35, 30, 25 мм
  • крепление А (штифт 5/8" несъемный)
  • длина в сложенном состоянии - 132,5 см
  • минимальная высота - 108,5 см
  • максимальная высота - 244-313 см
  • диаметр основания - 95 см
  • максимальная - 10 кг
  • вес - 8,4 кг


Комплектация


  • Стойка - 1 шт.
  • Кронштейн grip arm (100 см) - 1 шт.
  • Головка 2,5" grip head - 1 шт.


С этим товаром покупают

Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Арт. OLE-1453
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.

Цвет – серебристый.

4 060 ₽
В корзину
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5558
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.

3 560 ₽
В корзину
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
Арт. NVF-9029
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
Наличие
в наличии 4-10 шт

GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 - отражатель на складной раме, 5 в 1.

Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 100х150 см.

12 550 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Арт. NVF-6581
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель. 

350 ₽
В корзину
Kupo CL-40MK 40&quot; C-Stand w/sliding leg &amp; quick release Kit гибридный си-стенд
Kupo CL-40MK 40&quot; C-Stand w/sliding leg &amp; quick release Kit гибридный си-стенд
Арт. DAN-6620
Kupo CL-40MK 40" C-Stand w/sliding leg & quick release Kit гибридный си-стенд
Наличие
в наличии 1-3 шт

Kupo CL-40MK 40"C-Stand трехсекционная быстроразборная стойка в комплекте grip arm (100 см) и 1 головка 2,5" grip head.

C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения.

27 550 ₽
В корзину
Colbor CL330 осветитель
Colbor CL330 осветитель
Colbor CL330 осветитель
Арт. MTG-3416
Colbor CL330 осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт

Colbor CL330 осветитель. CL330 - светодиодный моноблок, способен сохранять одинаковую мощность при различных цветовых температурах. Это делает его идеальным выбором светодиодного освещения для киносъемки, фотографии, прямой трансляции и других сценариев, где требуется длительное непрерывное освещение высокой интенсивности. В модели используются 42-мм диоды для улучшения освещенности. Со стандартным рефлектором в комплекте они обеспечивают освещенность 65800 лк 5600K на расстоянии одного метра после 15 минут непрерывного использования. Байонет Bowens. 

52 910 ₽
В корзину
Kupo CS20MK 20&quot; C Stand Kits стойка
Арт. NVF-5535
Kupo CS20MK 20" C Stand Kits стойка
Наличие
более 10 шт

Kupo 20 C Stand Kits CS20MK – стойка для осветительного оборудования. Такой тип световых стоек, называемых C-Stand (от Century Stand) стал самым распространенным на съемочных площадках всего мира. Их используют и в кино, и в видео, и в фотографии. Они заслужили такую любовь неспроста, на их прочность и надежность можно положиться.

24 000 ₽
В корзину

Видео

Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Съемка еды в движении
Съемка еды в движении
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
