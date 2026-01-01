Kupo CL-30M 30" C-Stand w/sliding leg & quick release гибридный си-стенд

Kupo
Артикул: DAN-6614

Трехсекционная быстроразборная стойка Kupo CL-30M 30" C-Stand.

C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения. Цвет - серебро.

Описание

Стойки Kupo CL - это гибридные модели с механизмом быстрого складывания. Стойка имеет скользящую ножку, которая служит для выравнивания положения относительно поверхности.

Характеристики:

  • материал изготовления - хромированная сталь
  • 2 колена, 3 секции - диаметр 35, 30, 25 мм
  • крепление А (штифт 5/8" несъемный)
  • длина в сложенном состоянии - 108,5 см
  • максимальная высота - 244 см
  • диаметр основания - 95 см
  • максимальная - 10 кг
  • вес - 6,1 кг

Комплектация

  • Стойка - 1 шт.

Видео

