Kupo CT40MKB 40" Extension Grip Arm Black C-Stand в комплекте с головой и кронштейном

Артикул: OLE-1451

KUPO 40" Extension Grip Arm Black – комплект, в который входит стандартная стальная студийная стойка с головой и кронштейном. Имеет два зажима грипхед со втулочным адаптером на 16 мм. Используется для установки студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Штанга имеет длину 1085 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 132 до 325 см. Диаметр основания, см – 95. Вес, кг – 8,3. Цвет – черный.