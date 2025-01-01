Kupo CT40MKB 40" Extension Grip Arm Black C-Stand в комплекте с головой и кронштейном

Manfrotto 014-14 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 1/4 дюйма.
KUPO 40" Extension Grip Arm Black – комплект, в который входит стандартная стальная студийная стойка с головой и кронштейном. Имеет два зажима грипхед со втулочным адаптером на 16 мм. Используется для установки студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Штанга имеет длину 1085 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 132 до 325 см. Диаметр основания, см – 95. Вес, кг – 8,3. Цвет – черный.
Lastolite LL LR12LL LR2050 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.)
Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 50 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.
Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE - алюминиевая наклонная штативная голова с быстросъемной площадкой.
Отличается от шаровой головы 234, где площадка несъемная. Максимальная нагрузка составляет 2,5 кг.
Kupo 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40" – стойка из хромированной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота – 297 см. Диаметр основания – 95 см.
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756.
Трехсекционный штатив с флюидной видеоголовой и предустановленным контрбалансом, максимальная высота - 177 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 8 кг. Штатив оснащен пузырьковым уровнем, имеет верхнюю металлическую растяжку. Обратите внимание, что в данной модели штатива фиксатор не обеспечивает надежную фиксацию поворота головки при панорамировании.
