images
Kupo CT40MKB 40" Extension Grip Arm Black C-Stand в комплекте с головой и кронштейном

Kupo CT40MKB 40" Extension Grip Arm Black C-Stand в комплекте с головой и кронштейном

Kupo
Артикул: OLE-1451

KUPO 40" Extension Grip Arm Black – комплект, в который входит стандартная стальная студийная стойка с головой и кронштейном. Имеет два зажима грипхед со втулочным адаптером на 16 мм. Используется для установки студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Штанга имеет длину 1085 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 132 до 325 см. Диаметр основания, см – 95. Вес, кг – 8,3. Цвет – черный.

Описание

Kupo CT40MKB 40" Extension Grip Arm Black C-Stand в комплекте с головой и кронштейном

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto 014-14 адаптер 5/8&quot; и 1/4&quot;
Арт. OLE-0564
Manfrotto 014-14 адаптер 5/8" и 1/4"
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 014-14 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 1/4 дюйма.

2 790 ₽
В корзину
Lastolite LL LR20LL LR2050 Ezybalance 50cm 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Lastolite LL LR20LL LR2050 Ezybalance 50cm 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Арт. NVF-1669
Lastolite LL LR20LL LR2050 Ezybalance 50cm 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LL LR12LL LR2050 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.)

Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 50 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.

10 190 ₽
В корзину
Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE поворотная штативная голова с быстросъемной площадкой
Арт. NVF-2611
Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE поворотная штативная голова с быстросъемной площадкой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE - алюминиевая наклонная штативная голова с быстросъемной площадкой.

Отличается от шаровой головы 234, где площадка несъемная. Максимальная нагрузка составляет 2,5 кг.

11 090 ₽
В корзину
Kupo CT40M 40&quot; Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40” стойка с основанием
Арт. OLE-0680
Kupo CT40M 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40” стойка с основанием
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Kupo 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40" – стойка из хромированной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота – 297 см. Диаметр основания – 95 см.

21 600 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
Арт. DAN-3009
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756.

Трехсекционный штатив с флюидной видеоголовой и предустановленным контрбалансом, максимальная высота - 177 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 8 кг. Штатив оснащен пузырьковым уровнем, имеет верхнюю металлическую растяжку. Обратите внимание, что в данной модели штатива фиксатор не обеспечивает надежную фиксацию поворота головки при панорамировании.

-15 %33 690 ₽
28 630 ₽
В корзину

Видео

Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Как устроен затвор фотокамеры
Как устроен затвор фотокамеры
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера