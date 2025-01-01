Kupo CT30MB 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black стандартная стойка-черепаха

Трехсекционная быстроразборная стойка Kupo CL-30MB 30" C-Stand.

C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения. Цвет - черный.