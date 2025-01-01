Kupo CT30MB 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black стандартная стойка-черепаха

KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя.
Изготовлена из стали. Размер 121,92x121,92 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black – стальная хромированная стандартная студийная стойка черного цвета. Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 112 до 250 см, в сложенном виде всего 112 см. Собственный вес, кг – 6.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя.
Изготовлена из стали. Размер 121,92x121,92 см.
Kupo 546M K stand-Junior boom stand - стойка-журавль из хромированной стали.
Стойка имеет 3 колена и 4 секции. Диаметр секций - 45, 40, 35 и 30 мм. Материал - хромированная сталь.
Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) - шторки, фолиевые фильтры и сотовая насадка.
Набор светоформирующих принадлежностей, состоящий из металлических шторок, четырех фолиевых фильтров и сотовой насадки, которые устанавливаются на рефлекторы диаметром 180–220 мм.
Стойка для студийного оборудования Avenger A2022D C-Stand 22 со съемной базой.
Стальная хромированная стойка со съемной центральной колонной для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 222 см. Длина в сложенном состоянии - 110 см. Вес - 5,9 кг. Диаметр основания - 95 см.
Трехсекционная быстроразборная стойка Kupo CL-30MB 30" C-Stand.
C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения. Цвет - черный.
Fotokvant GP-1525 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м.
Комплект тейпов состоит из светло-зеленого, желтого, красного и розового цветов. Цвет на мониторе может отличаться в зависимости от модели устройства.
Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная. Стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Ноги стойки складываются в одну плоскость для удобства хранения. Максимальная нагрузка - 8 кг, максимальная высота - 1.75 м.
Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм. Универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 40 мм, обхват трубы до 30 мм.
Работай с цветом без бликов
Wansen