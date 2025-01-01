images
Kupo CT30MB 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black стандартная стойка-черепаха

Kupo CT30MB 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black стандартная стойка-черепаха

Kupo
Артикул: OLE-1446

KUPO 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black – стальная хромированная стандартная студийная стойка черного цвета. Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 112 до 250 см, в сложенном виде всего 112 см. Собственный вес, кг – 6. 

Описание

Kupo CT30MB 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black стандартная стойка-черепаха

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo KCPF4848 Flag Frame 48x48 рама для флага (121,92x121,92 см)
Арт. OLE-1179
Kupo KCPF4848 Flag Frame 48x48 рама для флага (121,92x121,92 см)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя.

Изготовлена из стали. Размер 121,92x121,92 см.

9 430 ₽
В корзину
Kupo 546M K stand-Junior boom stand стойка-журавль
Арт. NVF-9453
Kupo 546M K stand-Junior boom stand стойка-журавль
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo 546M K stand-Junior boom stand - стойка-журавль из хромированной стали.

Стойка имеет 3 колена и 4 секции. Диаметр секций - 45, 40, 35 и 30 мм. Материал - хромированная сталь.


43 240 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) шторка
Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) шторка
Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) шторка
Арт. NVF-9439
Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) шторка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes DEA-BHC (180-220) - шторки, фолиевые фильтры и сотовая насадка.

Набор светоформирующих принадлежностей, состоящий из металлических шторок, четырех фолиевых фильтров и сотовой насадки, которые устанавливаются на рефлекторы диаметром 180–220 мм.


-15 %3 790 ₽
3 220 ₽
В корзину
Avenger A2022D C-Stand 22 стойка для студийного оборудования со съемной базой
Арт. DAN-3111
Avenger A2022D C-Stand 22 стойка для студийного оборудования со съемной базой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Стойка для студийного оборудования Avenger A2022D C-Stand 22 со съемной базой.

Стальная хромированная стойка со съемной центральной колонной для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 222 см. Длина в сложенном состоянии - 110 см. Вес - 5,9 кг. Диаметр основания - 95 см.

43 290 ₽
В корзину
Kupo CL-30MB 30&quot; C-Stand w/sliding leg &amp; quick release гибридный си-стенд черный
Арт. DAN-6615
Kupo CL-30MB 30" C-Stand w/sliding leg & quick release гибридный си-стенд черный
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Трехсекционная быстроразборная стойка Kupo CL-30MB 30" C-Stand.

C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения. Цвет - черный.

19 720 ₽
В корзину
Fotokvant GP-1525-4 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525-4 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525-4 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Арт. MTG-1361
Fotokvant GP-1525-4 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant GP-1525 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м. 

Комплект тейпов состоит из светло-зеленого, желтого, красного и розового цветов. Цвет на мониторе может отличаться в зависимости от модели устройства. 

2 010 ₽
В корзину
Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная
Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная
Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная
Арт. MTG-2106
Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная. Стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Ноги стойки складываются в одну плоскость для удобства хранения. Максимальная нагрузка - 8 кг, максимальная высота - 1.75 м. 

37 490 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм
Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм
Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм
Арт. MTG-2284
Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм. Универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 40 мм, обхват трубы до 30 мм.

-5 %110 ₽
100 ₽
В корзину

Видео

Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера