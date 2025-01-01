Kupo CS20MB 20" C Stand w/sliding legs master Black стандартная черная стойка со скользящей ногой

Артикул: OLE-1440

KUPO 20" C Stand w/sliding legs master Black – стальная стойка со скользящей ногой. Удобная конструкция основания типа черепаха позволяет быстро подготовить стойку к работе. Обычно данную модель используют при выездных съемках и в студии для установки осветительного оборудования, флагов, фильтров или светорассеивателей. Высота, см – от 91 до 196. Вес, кг – 5,5. Максимальная нагрузка, кг – 10. Диаметр основания, см – 100.