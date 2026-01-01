GreenBean C-Stand 330/11 BRS стойка с перекладиной. 

Описание

Для установки стойки в максимально устойчивое положение, следует расставить ножки так, что бы угол между ними составлял 120⁰. Если предполагается использовать стойку вплотную к стене, следует поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.

Секции стойки оборудованы пружинными амортизаторами. Диаметр секций стойки - 35, 30, 25 мм. Верхняя секция снабжена пальцем диаметром 5/8“, на который, с помощью комплектной муфты, можно установить перекладину(экстеншн) или другое оборудование весом до 10 кг. Стойки серии C-Stand хоть и являются максимально устойчивыми, тем не менее рекомендуется утяжелять их основания с помощью дополнительных грузов.

Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Ход ножки по колонне составляет 58 см. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр. Диаметр ножек — 25 мм. Максимальный размах ножек составляет 97 см.

Длина перекладины (экстеншна) составляет 128 см. Один конец перекладины с резьбой 1/4“ и противоположный конец с резьбой 3/8“.

Нижняя секция стойки снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала, которая обеспечивает удобный хват и комфортную работу со стойкой в холодное время года на выездах.

Муфта (грипхед) с шестигранными пазами 15 и 11 мм.

Характеристики: