FST FH2 гибкий держатель с двумя клипсами

FST
Артикул: OLE-1267

FST FH2 – прочный гибкий держатель с двумя клипсами. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина, см – 50.

