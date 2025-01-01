images
FST FH гибкий держатель

FST FH гибкий держатель

FST
Артикул: OLE-1266

FST FH – гибкий держатель. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. 

Описание

FST FH гибкий держатель

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon CL-35A зажим-переходник с адаптером
Арт. OLE-1279
Grifon CL-35A зажим-переходник с адаптером
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CL-35A – зажим-переходник с адаптером. Используется для монтажа различных вариантов студийного оборудования. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. 

1 240 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL штанга гибкая с клипсой и винтовым зажимом
Арт. NVF-1077
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL штанга гибкая с клипсой и винтовым зажимом
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн

Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.

Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.

-15 %1 890 ₽
1 600 ₽
В корзину

Видео

Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера