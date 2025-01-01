Grifon CL-35A – зажим-переходник с адаптером. Используется для монтажа различных вариантов студийного оборудования. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST FH – гибкий держатель. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon CL-35A – зажим-переходник с адаптером. Используется для монтажа различных вариантов студийного оборудования. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.
Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов