Арт. DAN-6209

Антибликовая бленда Fotokvant Hood-M1 для монитора.

Шторки изготовлены из АВС-пластика, предназначены для защиты экрана монитора от солнечных лучей и более комфортной работы. Подходят для мониторов с диагональю экрана от 15 до 32 дюймов. Снабжены креплением для установки профессиональных калибраторов, таких как Datacolor и X-Rite.