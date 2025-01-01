Хит
Арт. DAN-6209Fotokvant Hood-M1 антибликовая раздвижная бленда для монитора 15-32 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Антибликовая бленда Fotokvant Hood-M1 для монитора.
Шторки изготовлены из АВС-пластика, предназначены для защиты экрана монитора от солнечных лучей и более комфортной работы. Подходят для мониторов с диагональю экрана от 15 до 32 дюймов. Снабжены креплением для установки профессиональных калибраторов, таких как Datacolor и X-Rite.