Фильтр

Всего - 1 товар

Цена
Хит
Fotokvant Hood-M1 антибликовая раздвижная бленда для монитора 15-32 дюйма
Fotokvant Hood-M1 антибликовая раздвижная бленда для монитора 15-32 дюйма
Fotokvant Hood-M1 антибликовая раздвижная бленда для монитора 15-32 дюйма
Арт. DAN-6209
Fotokvant Hood-M1 антибликовая раздвижная бленда для монитора 15-32 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Антибликовая бленда Fotokvant Hood-M1 для монитора.

Шторки изготовлены из АВС-пластика, предназначены для защиты экрана монитора от солнечных лучей и более комфортной работы. Подходят для мониторов с диагональю экрана от 15 до 32 дюймов. Снабжены креплением для установки профессиональных калибраторов, таких как Datacolor и X-Rite. 

7 600 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера