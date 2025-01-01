images
Fujimi системный фильтр цветной ORANGE (оранжевый) серии P

Fujimi
Артикул: NVF-5911

FUJIMI системный фильтр цветной ORANGE (оранжевый) серии P – используется для цветокорректировки.

Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Размер – 8х9 см.

