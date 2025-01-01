images
images
images
Phottix (35697) Gel комплект цветных фильтров для вспышки с креплением
Phottix (35697) Gel комплект цветных фильтров для вспышки с креплением
Phottix (35697) Gel комплект цветных фильтров для вспышки с креплением

Phottix (35697) Gel комплект цветных фильтров для вспышки с креплением

Phottix
Артикул: OLE-1375

Phottix Gel (35697) – комплект цветных фильтров для вспышки с креплением горячий башмак. Фильтры крепятся практически на любую накамерную вспышку. Предназначены для получения различных цветовых эффектов, решения различных творческих замыслов. В комплекте 30 фильтров разных цветов.

Описание

Phottix (35697) Gel комплект цветных фильтров для вспышки с креплением

Комплектация

  • фильтр цвета голубого залива- 1 шт
  • фильтр цвета сизого голубя- 1 шт
  • фильтр цвета зеленого хромакея- 1 шт
  • фильтр цвета океанской синевы- 1 шт
  • фильтр цвета синего хромакея- 1 шт
  • фильтр цвета синего тумана- 1 шт
  • фильтр цвета тюльпана- 1 шт
  • фильтр цвета красного дерева- 1 шт
  • фильтр цвета мармелада- 1 шт
  • фильтр темно-зеленого цвета- 1 шт
  • фильтр цвета осеннего листа- 1 шт
  • фильтр цвета вечнозеленого леса- 1 шт
  • фильтр цвета рустик- 1 шт
  • фильтр нежно-голубого цвета- 1 шт
  • фильтр цвета банана- 1 шт
  • фильтр фиолетового цвета- 1 шт
  • фильтр цвета голубой джинсы- 1 шт
  • фильтр цвета зеленого стебля- 1 шт
  • фильтр цвета королевского синего- 1 шт
  • фильтр светло-голубого цвета- 1 шт
  • фильтр ультрамаринового цвета- 1 шт
  • фильтр цвета канареечного крыла- 1 шт
  • фильтр цвета голубого неба- 1 шт
  • фильтр красного цвета- 1 шт
  • фильтр глубокого желтого цвета- 1 шт
  • фильтр каштанового цвета- 1 шт
  • крепление фильтров на накамерную вспышку- 1 шт
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ:
  • длина - 0.12 м
  • ширина - 0.09 м
  • высота - 0.07 м
  • вес - 0.10 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes FGA-K7 комплект насадок для накамерных вспышек
Арт. VBR-200
Falcon Eyes FGA-K7 комплект насадок для накамерных вспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 7 ч

Falcon Eyes FGA-K7 – комплект насадок для накамерных вспышек. С его помощью фотограф может усиливать цвета и создавать световые акценты на фотографиях.

-15 %3 250 ₽
2 760 ₽
В корзину
Manfrotto MK190XPRO3-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры
Арт. OLE-1162
Manfrotto MK190XPRO3-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MK190XPRO3-BHQ2 – комплект, который состоит из трехсекционного алюминиевого штатива и шаровой головы. Усиленная фиксация каждой секции позволяет установить фото- и видеокамеры весом до 7 кг.

61 290 ₽
В корзину
-20 %
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Арт. DAN-2050
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.

Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.

Режим ведущей и ведомой вспышки.

-20 %10 490 ₽
8 390 ₽
В корзину
Fotokvant STR-25 ремень для фотоаппарата
Fotokvant STR-25 ремень для фотоаппарата
Fotokvant STR-25 ремень для фотоаппарата
Арт. DAN-2388
Fotokvant STR-25 ремень для фотоаппарата
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-25 этнический стиль, в оранжево-черных тонах.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.

520 ₽
В корзину
Fotokvant STR-27 ремень для фотоаппарата
Fotokvant STR-27 ремень для фотоаппарата
Fotokvant STR-27 ремень для фотоаппарата
Арт. DAN-2390
Fotokvant STR-27 ремень для фотоаппарата
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-27 этнический стиль, в ярких цветах.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.

590 ₽
В корзину
Fotokvant CFR-03KIT комплект отражателей для накамерной вспышки 4 в 1
Fotokvant CFR-03KIT комплект отражателей для накамерной вспышки 4 в 1
Fotokvant CFR-03KIT комплект отражателей для накамерной вспышки 4 в 1
Арт. DAN-3317
Fotokvant CFR-03KIT комплект отражателей для накамерной вспышки 4 в 1
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Комплект отражателей Fotokvant CFR-03KIT для накамерной вспышки 4 в 1.

Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет белую и серебряную отражающую поверхности.

1 240 ₽
В корзину

Видео

Постановка света при съемке застольных сцен
Постановка света при съемке застольных сцен
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера