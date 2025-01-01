Phottix (35697) Gel комплект цветных фильтров для вспышки с креплением

Falcon Eyes FGA-K7 – комплект насадок для накамерных вспышек. С его помощью фотограф может усиливать цвета и создавать световые акценты на фотографиях.
Phottix Gel (35697) – комплект цветных фильтров для вспышки с креплением горячий башмак. Фильтры крепятся практически на любую накамерную вспышку. Предназначены для получения различных цветовых эффектов, решения различных творческих замыслов. В комплекте 30 фильтров разных цветов.
Manfrotto MK190XPRO3-BHQ2 – комплект, который состоит из трехсекционного алюминиевого штатива и шаровой головы. Усиленная фиксация каждой секции позволяет установить фото- и видеокамеры весом до 7 кг.
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.
Режим ведущей и ведомой вспышки.
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-25 этнический стиль, в оранжево-черных тонах.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-27 этнический стиль, в ярких цветах.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
Комплект отражателей Fotokvant CFR-03KIT для накамерной вспышки 4 в 1.
Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет белую и серебряную отражающую поверхности.
