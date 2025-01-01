Phottix (35697) Gel комплект цветных фильтров для вспышки с креплением

Арт. DAN-2388

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-25 этнический стиль, в оранжево-черных тонах.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.