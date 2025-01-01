Фильтр

Lomography Diana F+ &amp; Flash - 10 years of diana edition пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5347
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
9 200 ₽
Lomography LC-Wide пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5348
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
52 900 ₽
Lomography Simple Use 400/36 Color Negative пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5349
Центральный склад: более 10 шт
5 140 ₽
Lomography Simple Use Camera 400/27 Lomochrome purple пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5350
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
4 130 ₽
Lomography Simple Use Camera 400/27 Lomochrome Turquoise пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5351
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Компактная аналоговая камера с предустановленной плёнкой Metropolis на 27 кадров, готовая к немедленной съёмке. Устройство оснащено встроенной вспышкой с цветными светофильтрами.

Камера оборудована широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 31 мм и диафрагмой f/9. Диапазон фокусировки охватывает расстояния от 1 метра до бесконечности, а выдержка зафиксирована на значении 1/120 секунды. Вспышка перезаряжается за 15 секунд и активируется простым нажатием кнопки. Для работы требуется одна батарейка AA, которая уже включена в комплект.

Благодаря своей портативности и простоте использования эта камера станет отличным выбором для путешествий, вечеринок и повседневной съёмки.

4 310 ₽
