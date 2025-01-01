Арт. OLE-5351

Компактная аналоговая камера с предустановленной плёнкой Metropolis на 27 кадров, готовая к немедленной съёмке. Устройство оснащено встроенной вспышкой с цветными светофильтрами.

Камера оборудована широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 31 мм и диафрагмой f/9. Диапазон фокусировки охватывает расстояния от 1 метра до бесконечности, а выдержка зафиксирована на значении 1/120 секунды. Вспышка перезаряжается за 15 секунд и активируется простым нажатием кнопки. Для работы требуется одна батарейка AA, которая уже включена в комплект.

Благодаря своей портативности и простоте использования эта камера станет отличным выбором для путешествий, вечеринок и повседневной съёмки.