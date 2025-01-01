Популярное

Арт. DAN-9230

Стационарный 6 канальный мультиформатный видеомикшер AVMATRIX VS0605U , 4×SDI и 2×HDMI/ DVI-I/ VGA/USB входа, USB выход для потокового вещания, масштабирование, многооконность, «картинка в картинке» и «картинка вне картинки», Хромакей/Люмакей, эффекты перехода, аудиомикшер, запись на SD-карту, управление PTZ-камерой. Оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS. Поддержка замены фона в реальном времени, пользователь может использовать клавишу Chorma для вырезания зеленого или синего фона источника сигнала PVW. А также использовать клавишу Luma для замены черного фона.