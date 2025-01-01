Fotokvant BGF-1520 Blue/Green + V-2117 двусторонный тканевый фон с системой установки ворота

Артикул: MTG-1722

Fotokvant BGF-1520 Blue/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см синий/зеленый.

Комплект состоящий из фона и системы установки фона типа ворота Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м. Фон отличается хорошим качеством и высокой плотностью ткани. Вес фона 0,83 кг. Цвет - зеленый и синий. С одной стороны у фона прошит "рукав" для установки на перекладину. Система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 1,7 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке. Ворота упакованы в коробку, сумку для хранения и транспортировки следует приобрести отдельно. Вес ворот 2,9 кг.



