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Visico BP-028 G/B складной двусторонний фон зеленый синий

Visico BP-028 G/B складной двусторонний фон зеленый синий

Visico
Артикул: NVF-7745

Visico BP-028 G/B – складной двусторонний фон зеленый–синий на каркасе. Изготовлен из хлопка высокого качества. Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении. Размер, см – 150х200. 

Описание

Visico BP-028 G/B складной двусторонний фон зеленый синий

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