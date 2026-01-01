Артикул: NVF-7745

Visico BP-028 G/B – складной двусторонний фон зеленый–синий на каркасе. Изготовлен из хлопка высокого качества. Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении. Размер, см – 150х200.