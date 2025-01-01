Интернет-магазин Фотогора предлагает акустический поролон для защиты помещения от посторонних шумов

Он подходит для отделки спортивного зала, студии звукозаписи или домашнего кинотеатра. Поролон исключает возможность попадания шумов снаружи и улучшает акустику в помещении.

Преимущества акустического поролона

Простая установка. Поролон легко клеится на стену или другую поверхность.

Широкий ассортимент оттенков и форм. Вы можете приобрести оранжевый, зеленый, синий поролон; круглой или квадратной формы. Большой выбор позволит вам оформить помещение по своему вкусу.

Отсутствие неприятного запаха.

Высокие шумоизоляционные свойства.

Гигроскопичность. Пористая структура поролона позволяет ему впитывать и удерживать влагу. Материал можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Сфера применения

Студии звукозаписи. Поролон чаще всего используют для отделки стен музыкальных студий. Отличная шумоизоляция позволяет получить чистый звук на записи и избежать эха.

Фотостудии. Зачастую во время съемки видео оператору требуется полная тишина, например, чтобы записать интервью или сосредоточиться на процессе.

Спортивные залы. В подобных местах бывает очень сильное эхо. Проблему решает акустический поролон.

Офисы. Отличная звукоизоляция улучшает самочувствие сотрудников, повышает их продуктивность.

Купить акустический поролон в магазине Фотогора

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент поролоновых панелей проверенных производителей. Вы можете приобрести товар разных форм, размеров, цветов. Если у вас возникнут сложности с выбором, обратитесь к консультантам за помощью. Мы предоставим грамотные консультации.

