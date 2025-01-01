Акустический поролон

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Black, размер - 50х50 см, черного цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - черный.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Blue, размер - 50х50 см, синего цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - синий.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Brown, размер - 50х50 см, коричневого цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - коричневый.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Green, размер - 50х50 см, зеленого цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - зеленый.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Orange, размер - 50х50 см, оранжевого цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - оранжевый.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Purple, размер - 50х50 см, фиолетового цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - фиолетовый.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Red, размер - 50х50 см, красного цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - красный.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Sky Blue, размер - 50х50 см, голубого цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - голубой.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Yellow, размер - 50х50 см, желтого цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - желтый.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Black, размер - 50х50 см, черного цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - черный.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Blue, размер - 50х50 см, синего цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - синий.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Green, размер - 50х50 см, зеленого цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - зеленый.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Orange, размер - 50х50 см, оранжевого цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - оранжевый.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Purple, размер - 50х50 см, фиолетового цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - фиолетовый.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Red, размер - 50х50 см, красного цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - красный.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Sky Blue, размер - 50х50 см, голубого цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - голубой.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Yellow, размер - 50х50 см, желтого цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - желтый.
Поролоновая акустическая панель Poroloner Teeth Black, размер - 50х50 см, черного цвета.
Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из двадцати пяти треугольников монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - черный.
Работай с цветом без бликов
Wansen