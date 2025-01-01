Фильтр

Акустический поролон

Интернет-магазин Фотогора предлагает акустический поролон для защиты помещения от посторонних шумов

Он подходит для отделки спортивного зала, студии звукозаписи или домашнего кинотеатра. Поролон исключает возможность попадания шумов снаружи и улучшает акустику в помещении.

Преимущества акустического поролона

  • Простая установка. Поролон легко клеится на стену или другую поверхность.
  • Широкий ассортимент оттенков и форм. Вы можете приобрести оранжевый, зеленый, синий поролон; круглой или квадратной формы. Большой выбор позволит вам оформить помещение по своему вкусу.
  • Отсутствие неприятного запаха.
  • Высокие шумоизоляционные свойства.
  • Гигроскопичность. Пористая структура поролона позволяет ему впитывать и удерживать влагу. Материал можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Сфера применения

  • Студии звукозаписи. Поролон чаще всего используют для отделки стен музыкальных студий. Отличная шумоизоляция позволяет получить чистый звук на записи и избежать эха.
  • Фотостудии. Зачастую во время съемки видео оператору требуется полная тишина, например, чтобы записать интервью или сосредоточиться на процессе.
  • Спортивные залы. В подобных местах бывает очень сильное эхо. Проблему решает акустический поролон.
  • Офисы. Отличная звукоизоляция улучшает самочувствие сотрудников, повышает их продуктивность.

Купить акустический поролон в магазине Фотогора

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент поролоновых панелей проверенных производителей. Вы можете приобрести товар разных форм, размеров, цветов. Если у вас возникнут сложности с выбором, обратитесь к консультантам за помощью. Мы предоставим грамотные консультации.

Для оформления заказа оставляйте заявку на сайте нашего интернет-магазина.

Poroloner Pixel Black поролоновая акустическая панель 50х50 см черного цвета
Арт. DAN-6937
Poroloner Pixel Black поролоновая акустическая панель 50х50 см черного цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Black, размер - 50х50 см, черного цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - черный.

2 508 ₽
В корзину
Poroloner Pixel Blue поролоновая акустическая панель 50х50 см синего цвета
Арт. DAN-6943
Poroloner Pixel Blue поролоновая акустическая панель 50х50 см синего цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Blue, размер - 50х50 см, синего цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - синий.


2 508 ₽
В корзину
Poroloner Pixel Brown поролоновая акустическая панель 50х50 см коричневого цвета
Арт. DAN-6945
Poroloner Pixel Brown поролоновая акустическая панель 50х50 см коричневого цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Brown, размер - 50х50 см, коричневого цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - коричневый.


2 508 ₽
В корзину
Poroloner Pixel Green поролоновая акустическая панель 50х50 см зеленого цвета
Арт. DAN-6942
Poroloner Pixel Green поролоновая акустическая панель 50х50 см зеленого цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Green, размер - 50х50 см, зеленого цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - зеленый.


2 508 ₽
В корзину
Poroloner Pixel Orange поролоновая акустическая панель 50х50 см оранжевого цвета
Арт. DAN-6941
Poroloner Pixel Orange поролоновая акустическая панель 50х50 см оранжевого цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Orange, размер - 50х50 см, оранжевого цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - оранжевый.

2 508 ₽
В корзину
Poroloner Pixel Purple поролоновая акустическая панель 50х50 см фиолетового цвета
Арт. DAN-6944
Poroloner Pixel Purple поролоновая акустическая панель 50х50 см фиолетового цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Purple, размер - 50х50 см, фиолетового цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - фиолетовый.


2 508 ₽
В корзину
Poroloner Pixel Red поролоновая акустическая панель 50х50 см красного цвета
Арт. DAN-6940
Poroloner Pixel Red поролоновая акустическая панель 50х50 см красного цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Red, размер - 50х50 см, красного цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - красный.

2 508 ₽
В корзину
Poroloner Pixel Sky Blue поролоновая акустическая панель 50х50 см голубого цвета
Арт. DAN-6938
Poroloner Pixel Sky Blue поролоновая акустическая панель 50х50 см голубого цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Sky Blue, размер - 50х50 см, голубого цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - голубой.

2 508 ₽
В корзину
Poroloner Pixel Yellow поролоновая акустическая панель 50х50 см желтого цвета
Арт. DAN-6939
Poroloner Pixel Yellow поролоновая акустическая панель 50х50 см желтого цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Pixel Yellow, размер - 50х50 см, желтого цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из десяти полосок разной толщины монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - желтый.

2 508 ₽
В корзину
Poroloner Puzzle Black поролоновая акустическая панель 50х50 см черного цвета
Арт. DAN-6929
Poroloner Puzzle Black поролоновая акустическая панель 50х50 см черного цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Black, размер - 50х50 см, черного цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - черный.

1 364 ₽
В корзину
Poroloner Puzzle Blue поролоновая акустическая панель 50х50 см синего цвета
Арт. DAN-6935
Poroloner Puzzle Blue поролоновая акустическая панель 50х50 см синего цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Blue, размер - 50х50 см, синего цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - синий.

1 364 ₽
В корзину
Poroloner Puzzle Green поролоновая акустическая панель 50х50 см зеленого цвета
Арт. DAN-6934
Poroloner Puzzle Green поролоновая акустическая панель 50х50 см зеленого цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Green, размер - 50х50 см, зеленого цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - зеленый.

1 364 ₽
В корзину
Poroloner Puzzle Orange поролоновая акустическая панель 50х50 см оранжевого цвета
Арт. DAN-6933
Poroloner Puzzle Orange поролоновая акустическая панель 50х50 см оранжевого цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Orange, размер - 50х50 см, оранжевого цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - оранжевый.

1 364 ₽
В корзину
Poroloner Puzzle Purple поролоновая акустическая панель 50х50 см фиолетового цвета
Арт. DAN-6936
Poroloner Puzzle Purple поролоновая акустическая панель 50х50 см фиолетового цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Purple, размер - 50х50 см, фиолетового цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - фиолетовый.

1 364 ₽
В корзину
Poroloner Puzzle Red поролоновая акустическая панель 50х50 см красного цвета
Арт. DAN-6932
Poroloner Puzzle Red поролоновая акустическая панель 50х50 см красного цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Red, размер - 50х50 см, красного цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - красный.

1 364 ₽
В корзину
Poroloner Puzzle Sky Blue поролоновая акустическая панель 50х50 см голубого цвета
Арт. DAN-6930
Poroloner Puzzle Sky Blue поролоновая акустическая панель 50х50 см голубого цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Sky Blue, размер - 50х50 см, голубого цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - голубой.

1 364 ₽
В корзину
Poroloner Puzzle Yellow поролоновая акустическая панель 50х50 см желтого цвета
Арт. DAN-6931
Poroloner Puzzle Yellow поролоновая акустическая панель 50х50 см желтого цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Puzzle Yellow, размер - 50х50 см, желтого цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Размер - 50х50х4,5 см. Цвет - желтый.

1 364 ₽
В корзину
Poroloner Teeth Black поролоновая акустическая панель 50х50 см черного цвета
Арт. DAN-6955
Poroloner Teeth Black поролоновая акустическая панель 50х50 см черного цвета
Временно нет в наличии

Поролоновая акустическая панель Poroloner Teeth Black, размер - 50х50 см, черного цвета.

Квадратная пенополиуретановая панель для отделки, создания правильной акустики и современного дизайна. Состоит из двадцати пяти треугольников монтаж которых осуществляется в произвольном порядке. Размер - 50х50х7 см. Цвет - черный.

2 508 ₽
В корзину
